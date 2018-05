Ingrid Chauvin : Son fils Tom a bien grandi et possède... son compte Instagram !

Marquée par la mort de sa fille Jade, la comédienne Ingrid Chauvin a cependant eu la joie de voir débarquer dans sa vie un petit garçon, prénommé Tom et né il y a presque deux ans. Depuis, le blondinet a beaucoup changé comme on peut le voir sur les réseaux sociaux de la star de Demain nous appartient et ceux de son mari le réalisateur Thierry Peythieu.

Sur son compte Instagram, Ingrid Chauvin a partagé une vidéo déjà publiée sur celui de son époux, dans laquelle on peut découvrir Tom répondre à la question : "Qu'est-ce qu'il dit papa ? Moteur..." Et le craquant garçon de clamer fièrement : "Action !" Il faut dire qu'il a souvent eu l'occasion de se promener sur les plateaux de tournage auprès de ses parents. "J'ai 1 réalisateur la journée sur le plateau et 1 autre le soir à la maison !!!", a commenté l'actrice de 44 ans.

Alors qu'il va fêter ses 2 ans le 10 juin prochain, force est de constater que Tom a bien grandi et qu'il affiche une bouille d'ange avec ses beaux cheveux blonds comme ceux de sa maman et un regard sombre.