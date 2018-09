Iris Mittenaere (DALS 9) : "En pleine confiance" pour se retrouver en tenue sexy

Iris Mittenaere a l'habitude de faire sensation à chacun de ses passages. Notre Miss France et Miss Univers 2016 n'hésite jamais à partager des photos d'elle en tenue légère et, la plupart du temps, très sexy. Avec sa silhouette de rêve, les internautes tombent tous sous son charme envoûtant.

Très à l'aise dans son corps, Iris Mittenaere nous l'a une nouvelle fois confirmé lors de la conférence de presse de Danse avec les stars, donc le coup d'envoi a été donné ce samedi 29 septembre 2018 sur TF1. La belle de 25 ans s'est confiée sur ses craintes et sa préparation physique mais pas seulement.

Il y a une chose qu'elle ne redoute pas du tout, c'est d'apparaître plus glamour et séduisante que jamais sur le parquet. "Ça ne me gêne pas du tout, parce qu'en fait j'ai l'habitude de porter des bikinis ou même de la lingerie. Donc en fait, je n'ai pas de problèmes avec mon corps, je l'accepte et tout va bien, explique-t-elle. Je me sens en pleine confiance, peu importe ma tenue."

Iris Mittenaere fera sans aucun doute sensation, autant par ses performances de danse que par ses tenues affriolantes qu'on a hâte de découvrir.

