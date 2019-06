Iris Mittenaere et Malika Ménard : Canons à Roland-Garros, près de Patrick Bruel

Roland-Garros vit ses derniers instants ! Cette année encore, de nombreuses célébrités ont assisté aux rencontres du tournoi de tennis parisien. Iris Mittenaere et Patrick Bruel en ont rejoint la liste ce samedi 8 juin 2019, jour de la finale du simple dames.

Mais avant ce duel qui opposait l'Australienne Ashley Barty à la Tchèque Marketa Vondrousova, Novak Djokovic et Dominic Thiem s'affrontaient à nouveau pour la suite et la fin de leur demi-finale interrompue la veille par la pluie. L'Autrichien, soutenu par sa petite amie Christina Mladenovic, s'est imposé en cinq sets. Iris Mittenaere a suivi la rencontre et salué le vainqueur dans sa story Instagram du jour.

Avant de prendre place en tribunes du court Philippe-Chatrier, l'ancienne Miss France et nouvelle meneuse de revue du spectacle L'Oiseau Paradis s'est baladée dans le Village Roland-Garros. Iris y a croisé son amie Malika Ménard, en plein tournage d'une séquence télévisée sur la compétition.

La jolie brune de 26 ans a également permis à ses abonnés Instagram de suivre son arrivée et d'admirer son look du jour composé d'une combinaison jaune Jitrois et d'un sac Fendi.