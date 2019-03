Jean-Luc Reichmann noté par ses enfants : Leur "habitude ludique et agréable"

Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs préférés des Français. Après les avoir séduits dans Les Z'amours (France 2), il les a enchantés, notamment, dans Les 12 Coups de midi, sur TF1. Et l'animateur âgé de 58 ans a plusieurs cordes à son arc. Il est également producteur, mais aussi acteur.

Il a tourné dans sa propre série Léo Mattei, mais a aussi été vu à la télévision dans Navarro (1991), Joséphine, ange gardien (2009) ou Victor Sauvage (2010). Le public a aussi pu le retrouver au théâtre dans Personne n'est parfait (2010), Hibernatus (2015) ou actuellement dans Nuit d'ivresse. Et dans ces différentes aventures, il a pu compter sur sa jolie famille recomposée – il est l'heureux papa de six enfants âgés de 10 à 29 ans – pour l'aider.

Invité par Télé 7 Jours à se confier sur ses passions cachées, l'époux de Nathalie Lecoutre a révélé que ses enfants l'aidaient à réviser ses textes : "Ce n'est pas une passion, mais j'aime beaucoup cette initiative qu'ont eue mes enfants de me faire répéter les textes de mes films et de mes pièces de théâtre. Le plus drôle, c'est qu'ils me mettent des notes. Tantôt un 9, tantôt un 7... ou un 6 lorsque je ne suis pas concentré. C'est devenu une petite habitude ludique et agréable."

Il a une autre habitude qui l'enchante, mais qui plaît nettement moins à sa famille en revanche : "Je suis un grand collectionneur d'horloges et de coucous. Bien sûr, ça énerve toute la famille puisqu'ils sonnent toutes les demi-heures. Mais je ne peux pas m'empêcher de les remonter. Cette passion me vient de mes grands-parents qui, eux aussi, en étaient dingues."

Une grande famille heureuse

S'il est plutôt discret concernant ses proches, Jean-Luc Reichmann accepte parfois de se livrer à leur sujet. Lors d'une interview pour France dimanche datant de 2018, il avait expliqué : "On apprend aux enfants ce qu'est la vraie vie, sans se voiler la face, mais en cherchant toujours le petit coin de ciel bleu. À la maison, il y a quelques règles, comme dîner ensemble et mettre le portable de côté, afin d'échanger, partager. (...) Il y a quelques chamailleries, comme dans toutes les familles. Mais ils respectent les choix de leurs parents. Nous souhaitons par-dessus tout leur transmettre des ondes positives, de la sagesse, un peu de cette éducation que nous avons reçue."

Il avait également confié à Purepeople que son épouse et lui essayaient de transmettre certaines valeurs à leurs enfants. "La famille, c'est ce qu'il y a de plus important me disait ma grand-mère et je pense qu'elle a raison", avait-il conclu.

Des proches qui le soutiennent désormais face aux terribles révélations sur le candidat des 12 Coups de midi, Christian Quesada, et qui ont provoqué l'horreur de l'animateur, sous le choc.

L'intégralité de l'interview de Jean-Luc Reichmann est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 1er avril 2019.