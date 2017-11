Jessica Alba enceinte : L'incroyable avant et après maquillage !

Très proche de ses millions de fans, partageant son quotidien avec 11,7 millions d'abonnés sur Instagram, Jessica Alba leur avait révélé en octobre dernier le sexe de son futur bébé : un garçon. Jessica Alba avait partagé une vidéo sur laquelle on la découvrait en train d'ouvrir avec ses filles un carton duquel sortaient des confettis bleus. "Cash et moi ne pouvions être plus heureux d'annoncer...", avait-elle commenté. Invitée sur la plateau The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lors d'un passage à New York avec Cash Warren, la star avait lâché un "Ça va être toute une histoire", en référence à l'arrivée d'un premier garçon dans la famille.