Jessica Thivenin infidèle à Nikola Lozina ? Paga balance !

Jessica Thivenin et Thibault Kuro, c'est un peu les Angelina Jolie et Brad Pitt de la télé-réalité. Depuis que les deux candidats des Marseillais ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, certains de leurs confrères n'hésitent pas à balancer certains détails très croustillants sur ce it-couple... à l'instar de Paga !

Alors que le jeune homme s'expliquait sur sa relation avec sa petite amie Adixia au cours d'une interview accordée à Sam Zirah, le sudiste n'a pas manqué de faire des révélations fracassantes sur le couple que forment l'ex-girlfriend de Nikola Lozina et celui qui fricotait autrefois avec Shanna Kress.

En effet, selon ses dires, la relation des deux candidats des Marseillais VS Le reste du monde ne se serait pas faite "du jour au lendemain". Le jeune homme assure qu'en réalité, le duo s'est rapproché au moment où Jessica Thivenin et Nikola Lozina, alors en couple à l'époque, ne vivaient plus de beaux jours.

"Tu ne peux pas avoir cette flamme du jour au lendemain. Je pense que Jessica était déjà attirée par Thibault pendant qu'elle était encore avec Niko. Je ne dis pas qu'elle l'a trompé, je dis qu'ils se sont rapprochés parce que Jessica n'était pas bien avec Nikola tandis que Thibault n'était pas bien à cause de Shanna. Ils ont voulu se réconforter", a-t-il dévoilé.

À ses yeux, il n'aurait pas pu trahir son ami Julien Tanti de la sorte comme l'a fait Thibault puisqu'autrefois, Jessica était en couple lui : "C'est à Julien de discuter avec Thibault (...) C'est quelque chose que je ne ferais pas. Après, s'ils sont heureux, je leur souhaite tout le bonheur du monde (...) C'est comme si demain Julien sortait avec Adixia."

En clair, l'ex de Shanna n'a pas vraiment respecté le Bro Code et ça, pour Julien Tanti, la pilule n'est toujours pas passée.