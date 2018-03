Jonathan Rhys Meyers, son fils Wolf: Son bonheur "magnifique" après la déchéance

Actuellement à l'affiche de la saison 5 de Vikings et bientôt au cinéma avec Damascus Cover, Jonathan Rhys Meyers est un homme totalement changé. A 40 ans, le charismatique acteur irlandais n'est plus le JRM que les tabloïds britanniques adoraient épingler dans un piteux état, sous l'emprise de l'alcool notamment. Cette époque est loin et surtout révolue. Aujourd'hui, Jonathan Rhys Meyers est un homme apaisé et son fils Wolf, 15 mois à peine, y est pour beaucoup.

Invité sur le plateau de Good Morning Britain, l'acteur a évoqué sa paternité alors que son adorable fiston faisait irruption sur le plateau sous l'oeil bienveillant de sa mère Mara Lane. Alors que les caméras étaient braqués sur le charmant petit bonhomme, son père, visiblement touché, n'a pas manqué d'user de superlatifs pour qualifier son bonheur actuel. "C'est magnifique, que puis-je dire. C'est une des plus belles choses que vous pouvez faire", dit-il au sujet d'être père. Et de rajouter : "C'est beaucoup plus facile que de faire des films".