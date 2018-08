Karine Ferri en bikini au bord d'une piscine : Une jeune maman radieuse

Karine Ferri profite de cette pause estivale pour se reposer un peu et se ressourcer auprès se son chéri et leurs deux enfants Maël (2 ans) et Claudia (née le 16 juillet 2018). Sa rentrée s'annonce en effet chargée. En plus de reprendre son rôle de co-animatrice dans The Voice Kids 5 et de The Voice 8, la divine brune a été choisie pour épauler Camille Combal dans Danse avec les stars 8. "Je serai toujours dans la Red Room, pour compiler les réactions à chaud des danseurs. C'est un rôle qui me convient et que j'essaie de tenir dans les différents programmes dans lesquels j'interviens. Etre à l'écoute, être une épaule sur laquelle on peut s'épancher... cela me comble", a-t-elle récemment confié à nos confrères de Télé 7 Jours.

Rappelons que Karine Ferri connaît bien l'émission puisqu'elle a participé à la saison 7 en 2016 avec Yann-Alrick Morteuil, puis Christophe Licata. Elle avait été éliminée aux portes de la finale face à Laurent Maistret (Koh-Lanta) – vainqueur de la saison –, la chanteuse Camille Lou et l'humoriste Artus. Elle faisait également partie des présentateurs qui ont épaulé Sandrine Quétier l'an dernier.