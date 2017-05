Karine Ferri "sans nouvelles" de Jenifer : "Il faut la laisser se reposer"

Les derniers mots de Jenifer datent de la fin du mois d'avril, lorsque la chanteuse annonçait l'annulation de tous ses événements. Encore très marquée par l'accident de la route dont elle a été victime dans la nuit du 5 au 6 mars dernier sur l'autoroute A1, alors qu'elle rentrait à Paris après un concert donné à Bruxelles, la chanteuse se ressource auprès des siens.

Alors qu'elle fera son grand retour dans The Voice le 20 mai prochain, pour le premier live, Karine Ferri évoque Jenifer avec pudeur dans le nouveau numéro de Télé Star. Si l'animatrice de 35 ans et la chanteuse de 34 ans se retrouveront pour la prochaine saison de The Voice Kids, elles ne sont pas en contact ces temps-ci. "C'est terrible ce qu'elle a vécu. Je n'ai pas de nouvelles mais je pense souvent à elle", témoigne Karine Ferri.

Pour la maman du petit Maël (qui a fêté son premier anniversaire le mois dernier), il ne fait aucun doute que la chanteuse a besoin de temps et d'espace pour affronter cette épreuve et se reconstruire : "Je pense qu'il faut la laisser se reposer, prendre le temps. Il faut être respectueux. Il y a des silences qu'il faut respecter, que ce soit pour elle, ou pour d'autres...", estime l'ex-candidate de Danse avec les stars, donnant l'impression de faire elle-même référence à sa vie privée.

En mars dernier, le van de Jenifer a percuté une voiture stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence. Deux personnes sont décédées. L'une sur le coup, la jeune Claire Ponchy, 22 ans, et l'autre après plusieurs jours de coma, le footballeur Youcef Touati. " "Elle est toujours sous le choc, c'est encore difficile aujourd'hui", témoignait récemment le petit frère de Jenifer à Closer.

L'intégralité de l'interview de Karine Ferri est à retrouver dans Télé Star en kiosques le 15 mai 2017.