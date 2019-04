Kate Middleton et William en famille : George et Charlotte ont bien grandi !

La famille royale était de sortie vendredi dernier. Le 12 avril 2019, le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ont retrouvé leurs cousins Zara et Mike Tindall au concours hippique international du Burnham Market, dans la région du Norfolk. L'occasion de voir que George (5 ans), Charlotte (3 ans) et leur cousine Mia (5 ans) ont bien grandi ! Seuls les cadets de la tribu manquaient à l'appel : le petit prince Louis (11 mois) et sa cousine Lena Tindall (9 mois). Peut-être sont-ils restés à Anmer Hall, la demeure des Cambridge située non loin de là ?