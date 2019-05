Kate Middleton : Son dernier look cachait un discret hommage à sa grand-mère

Ce n'est pas la première fois que la duchesse de Cambridge se rend sur ce site historique puisque, déjà en 2014, elle l'avait visité. "Ma grand-mère et sa soeur ont travaillé ici. C'est très cool, a déclaré la mère de George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), comme le rapporte le Daily Telegraph. Quand elle était vivante, malheureusement, elle n'a jamais pu en parler. Elle avait juré de garder le secret et n'a jamais pu nous raconter."