Kelly Vedovelli (TPMP) en culotte et sans soutien-gorge : Elle se dévoile...

Vêtue d'une culotte et d'une chemise loose sans soutien-gorge dessous, l'acolyte de Maxime Guény se la joue ultra-sensuelle. En commentaires, les internautes ont été nombreux à la complimenter. "Tu es la femme parfaite, je veux t'épouser Kelly", "Chaleur !! Tu me donnes chaud en plein hiver", "Tu es vraiment sublime, je suis amoureux de toi", "Superbe, ne change rien", "Une beauté dans toute sa splendeur", "Trop belle et super sexy", "J'adore cette photo, tu es une belle femme", peut-on lire.