Khloé Kardashian : Message poignant de Tristan Thompson pour son anniversaire

Toute la fratrie Kardashian-Jenner était présente pour fêter le 35e anniversaire de Khloé ! Kendall, Kylie, Kim et Kris étaient de la partie. La journée, une fête aux couleurs roses était organisée dans l'immense villa de Khloé à Calabasas, banlieue huppée de Los Angeles. Tous les enfants de la famille la plus connue des États-Unis étaient là. Sur la story Instagram de la reine du jour, on a évidemment pu apercevoir l'adorable True (14 mois) et ses cousines Dream (2 ans et demi) et Stormi (17 mois).

Une fois la nuit tombée, les bonbons et gâteaux roses ont laissé place à un bar à cocktails ! Exit le thème très féminin et fleuri, les soeurs Kardashian se sont changées pour des tenues un peu plus disco. Kylie Jenner portait une robe holographique et Kendall une robe léopard. Les boissons étaient servies dans des verres boule à facettes et le décor était très chargé en paillettes. Une superbe soirée que Khloé n'est pas près d'oublier !