Koh-Lanta Fidji : Les impressionnants avant/après des aventuriers !

Koh-Lanta Fidji touche à sa fin. En effet, ce vendredi 15 décembre 2017, TF1 diffusera la grande finale du jeu. L'occasion de revenir sur les impressionnantes transformations physiques des aventuriers. Car entre leur arrivée sur le camp et leur départ, certains ont bien changé...

Comme chaque année, de nombreux candidats finissent Koh-Lanta affaiblis et surtout amaigris. C'est le cas de la plupart des membres du jury final. Marvyn nous avait ainsi révélé avoir perdu 5 kilos, tout comme Mélanie et Sébastien, qui a repris le sport au lendemain de son élimination par peur de reprendre plus que ce qu'il avait perdu.

Marguerite s'est quant à elle délestée de 3 kilos durant l'aventure. "Avec mon petit gabarit, j'ai la chance d'avoir moins souffert de la faim que d'autres", nous avouait celle qui a été éliminée aux portes de la course d'orientation. De son côté, Maxime avait volontairement perdu 4 kilos avant son départ pour les Fidji dans le but de conditionner son corps. Sur place, il a en conséquence perdu moins d'un kilo... Et depuis son retour en France, impossible de retrouver son appétit.

Fabian et Romain nous ont révélé avoir littéralement fondu au cours du jeu. Le premier s'est délesté de 12,5 kilos et le second d'environ 11 kilos, repris depuis la fin de Koh-Lanta. Enfin, les finalistes Sandrine, Magalie, Tiffany et André ont également perdu du poids. La jolie blonde a même déclaré avoir pleuré en découvrant sa nouvelle silhouette dans le miroir. André affiche de son côté une folle perte de poids puisqu'il s'est délesté de 18 kilos sur la totalité de l'aventure...

Rendez-vous ce vendredi 15 décembre 2017 dès 21h sur TF1 afin de suivre la grande finale de Koh-Lanta Fidji.