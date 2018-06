Kristen Stewart et Robert Pattinson : Les ex se retrouvent pour Lily-Rose Depp

Pour des millions de fans, Kristen Stewart et Robert Pattinson ont été bien plus que Bella Swan et Edward Cullen. Les deux héros de la saga Twilight incarnaient le couple rêvé jusqu'à ce que Kristen Stewart soit photographiée en flagrant délit d'adultère en 2012 avec le réalisateur Rupert Sanders, qui l'avait dirigée dans Blanche-Neige et le Chasseur. Malgré la seconde chance laissée par Robert Pattinson, leur couple si médiatisé avait fini par exploser. Une rupture tout aussi exposée qui n'avait pas été sans laisser de traces, Kristen Stewart la qualifiant de "douloureuse" quelques années plus tard.

A présent recasée et heureuse auprès du mannequin Stella Maxwell, l'actrice américaine de 28 ans récemment vue au Festival de Cannes n'a aucun problème à se retrouver à la même soirée que son ex. Tout comme Robert Pattinson, l'ambassadrice de Chanel a été invitée à la soirée privée organisée par Lily-Rose Depp le 1er juin 2018 au célèbre Château Marmont de Los Angeles. La fille de 19 ans de Vanessa Paradis et de Johnny Depp a tenu à marquer le coup du début du tournage de The King, production Netflix dans laquelle elle donnera la réplique à Robert Pattinson. Cette adaptation de trois pièces de théâtre de William Shakespeare, Henri IV première et deuxième parties et Henri V, rassemble également Timothée Chalamet (Call me by your name), Joel Edgerton (Red Sparrow, Gatsby Le Magnifique...), Sean Harris (Mission Impossible : Rogue Nation) et Ben Mendelsohn (Ready Player One, Rogue One : A Star Wars Story...), comme l'a annoncé Deadline. Ce projet signera les retrouvailles de Robert Pattinson avec David Michôd, qui l'avait dirigé dans The Rover.

Lily-Rose Depp et Kristen Stewart s'étaient récemment croisées à Paris à l'occasion du défilé Croisière Chanel, se rendant en tant que VIP dans les cuisines très prisées de Jean Imbert avec Margot Robbie.