L'amour est dans le pré 2018 : Thomas perdu et Vincent amoureux...

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 24 septembre 2018 dans L'amour est dans le pré. Après avoir sélectionné leurs prétendant(e)s lors des speed dating, nos célibataires en quête d'amour peuvent enfin entamer leur aventure à la ferme. Découvrez les premiers jours de Jacques, Thomas, Vincent et Émeric.

THOMAS : CONFIDENCES ET CONFUSION

Thomas, ostréiculteur de 30 ans originaire de Charente-Maritime, recherche l'homme idéal qui aura un grain de folie mais saura aussi garder la tête sur les épaules. Après le speed dating, Thomas a invité chez lui Romain, 31 ans, au tempérament pondéré, et Garrett, 29 ans, l'Américain fougueux qui travaille dans un bar à huîtres à La Rochelle. Face à ces deux profils très différents, Thomas devra faire le bon choix pour trouver celui qui partagera peut-être son quotidien.

Dès l'arrivée de ses prétendants, l'agriculteur met d'ailleurs les choses au clair. Au programme : levée à l'aube pour rejoindre la ville de Tours afin de faire le marché et vendre ses huîtres. Départ à 4h30 pour le trio. Si Garrett est déjà apprêté et prêt à sillonner la région, Romain, lui, semble avoir plus de mal avec ce nouveau rythme. Malgré tout, le trajet s'annonce d'ores et déjà festif. Rapidement, Garrett entre dans le vif du sujet en s'intéressant aux histoires amoureuses passées de ses deux camarades. Il glisse même quelques blagues grivoises au sujet d'une prétendue relation avec Thomas derrière le dos de Romain, de quoi rendre quelque peu ce dernier jaloux...

Après 300 km de route, l'équipe arrive enfin à Tours. Thomas assiste à la compétition qui se joue entre ses deux prétendants. Très actifs et motivés, ces derniers ont à coeur de s'illustrer lors de l'épreuve du marché.

À l'issue de cette première escale, Garrett et Romain ont eu un avant-goût du quotidien de Thomas mais la journée est loin d'être terminée puisqu'un autre marché les attend à une vingtaine de kilomètres de là. Il faut reprendre la vente. Pour impressionner Thomas, tous les coups sont permis et Romain et Garrett sont tous les deux au taquet, quitte à s'envoyer des piques. Un combat de coqs s'engage alors. "Ils marquent des points chacun de leur côté, ils sont bons les deux tout le temps. Ils se battent", lâche Thomas, satisfait d'être l'objet de leur désir.

Il est enfin temps de remballer pour le trio. Si Romain et Garrett ont pu exposer leur personnalité sur le marché, ils se sont rendu compte que le métier de Thomas impliquait beaucoup d'efforts et d'engagement, quasiment sept jours sur sept. Seront-ils prêts à l'accepter ?

Lors du dîner, l'heure est aux confidences. Thomas, qui n'arrive pas à se convaincre que deux hommes seraient prêts à tout quitter pour lui, semble un peu perdu et n'arrive pas à choisir lequel il préfère. De quoi lui faire perdre la tête et lâcher quelques larmes.

JACQUES : TOUJOURS PAS DE COUP DE CŒUR

Direction l'Isère, où nous retrouvons Jacques sur son exploitation de vaches laitières. À 49 ans, ce divorcé coquin a plus que besoin de retrouver une femme dans sa vie. Au cours de ses rendez-vous galants, il avait été séduit par Isabelle ainsi que par l'enthousiasme de Patricia.

Patricia, 44 ans, arrive la première sur l'exploitation de l'agriculteur. Très heureuse, la pétillante brune se met tout de suite à l'aise, suivie par Jacques qui affirme son côté être très câlin et tactile. Tandis que le duo gambade déjà collé-serré, à 500 km de là, on Isabelle se prépare pour faire une entrée remarquable.

À la ferme, Patricia découvre le côté sensible de Jacques, complètement fou de ses bêtes. Mais son moment privilégié avec l'agriculteur touche à sa fin. À 21h pile, Isabelle fait enfin son entrée, les bras chargés de cadeaux. Pour Patricia, ce grand déballage est un peu lourd à digérer. Mais qu'elle se rassure, pour l'instant, Jacques n'a pas spécialement de coup de coeur...

Après une bonne partie de la journée consacrée aux travaux de la ferme, Jacques emmène les filles en balade pour leur faire découvrir sa belle ville de Grenoble. Isabelle est très avenante et n'hésite pas à être tactile avec Jacques à travers quelques gestes tendres bien ciblés. Mais pour le moment, toujours aucune préférence du côté de l'agriculteur.

De retour dans l'exploitation, elles essayent une fois de plus de se distinguer. Patricia s'efforce de combler les attentes de l'agriculteur mais alors qu'elle s'affaire à lui faire plaisir, Isabelle en profite pour passer un doux moment avec Jacques.

VINCENT : LA VIE À DEUX

En Ardèche, c'est Vincent qui attend impatiemment son unique prétendante. À 57 ans, ce père de quatre enfants est prêt à refaire sa vie. À Paris, sa rencontre avec Pascale (55 ans) l'avait inspiré. Après un flot d'émotions lors de leur rendez-vous, Vincent avait hâte de la revoir, lui qui est un vrai romantique. Déjà épris, Vincent se confie : "J'ai l'impression que c'est celle que j'attendais depuis longtemps."

Sans surprise, leurs retrouvailles sont pleines d'émotions. Ils se laissent aller à une longue embrassade. Accueillie comme une princesse, Pascale est plus qu'heureuse. Le duo ne se lâche déjà plus d'une semelle et ne peut s'empêcher de se câliner.

Pour sa première soirée en amoureux, Vincent enchaîne les petites attentions. Il prépare un dîner pour sa belle et ils partagent leur premier moment de complicité. Très à l'aise l'un avec l'autre, ils se rendent compte de leurs points communs et de leur complicité naissante.

Au réveil le lendemain, les sentiments sont toujours là mais Pascale se pose beaucoup de questions et se demande si elle est prête pour ce chamboulement dans sa vie : "Je suis en déséquilibre, je n'arrive pas à me trouver." Quant à Vincent, il est sûr de lui et voit clairement son avenir radieux avec sa prétendante. "C'est une évidence", lâche-t-il.

ÉMERIC : DES ECHANGES ENCORE TIMIDES

En Bretagne, on retrouve Émeric. À 32 ans, ce producteur de sapins et apiculteur avait fait sensation après la diffusion de son courrier. Après avoir reçu un nombre record de lettres, il avait finalement choisi de rencontrer dix prétendantes, pour au final inviter Lucie et Clémentine à le rejoindre chez lui. Quelques jours plus tard, la passionnée de perroquets, Lucie, est arrivée la première, suivie par sa rivale qui a débarqué trois heures plus tard.

Une fois les retrouvailles faites, il est temps de parler du programme. Levé à 6h pour la traite des vaches, ce qui n'enchante pas vraiment les filles. Émeric est cash et annonce la couleur, il recherche la femme qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie et qui l'aidera dans son quotidien d'agriculteur. C'est-à-dire, tailler les sapins le matin, s'occuper des ruches l'après-midi.

Premier rendez-vous pour Clémentine, direction l'exploitation de sapins. Mais avant de se mettre au travail, Émeric offre un petit tour en tracteur à sa prétendante, histoire de la mettre dans l'ambiance. L'occasion d'en savoir un peu plus sur elle et sur ses histoires passées malgré des échanges encore timides.

Au tour de Lucie de se lancer à l'aventure. Et la pétillante brune a du mal à suivre le rythme effréné de son beau brun. Malgré tout, elle arrive à partager ses envies avec Émeric, à savoir une complicité au quotidien, de l'amour et une famille. Mais la séduction peine à apparaître.

Fasciné par son travail, Émeric a du mal à départager ses prétendantes : "Pour l'instant, c'est compliqué de savoir laquelle pourrait plus me correspondre."

La suite la semaine prochaine...

