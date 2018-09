Laeticia Hallyday et ses filles : Week-end bonheur sous le soleil de Californie

Parce qu'elle rentrera très prochainement en France pour assurer la promotion du dernier album de son défunt mari Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday est tout particulièrement scrutée. Une attention qui n'est pas sans l'agacer, notamment lorsqu'elle se rend chez le coiffeur. Toute autre ambiance dimanche 16 septembre 2018.

C'est avec le sourire, joyeuse et rayonnante, que Laeticia Hallyday a passé sa journée à Santa Monica. Heureuse de pouvoir passer du temps libre avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans) qui ont toutes les deux repris l'école à Los Angeles après un été passé sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy, la veuve de Johnny a profité du généreux soleil californien.

Son agent Laurence Favalelli, avec qui elle avait déjeuné un peu plus tôt dans la semaine, et son ami le producteur de musique Jean-Claude Sindres ont tous deux partagé des images de leur dimanche passé ensemble. On découvre ainsi que le groupe a fait du vélo près de la plage et s'est aussi posé près de la mer dans des transats. La tête coiffée de sa casquette aux initiales de Saint-Barthélemy qu'elle aime tant, Laeticia Hallyday a échangé un moment de tendresse avec son aînée Jade.