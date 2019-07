Laetitia Casta pro Gilets Jaunes : "Je suis de cette terre-là, je n'oublie pas"

Plusieurs centaines de Gilets Jaunes ont manifesté samedi 13 juillet 2019 à Paris, près de huit mois après le début du mouvement de contestation sociale. Quelques rares personnalités ont appuyé les manifestants, à l'instar de l'actrice Laetitia Casta. Elle s'en explique pour le Journal du dimanche.

Précédemment interrogée par Grazia sur les manifestations des Gilets Jaunes, l'actrice de 41 ans avait expliqué soutenir la démarche. Elle maintient ses propos et donne des précisions. "J'ai répondu à une question. Je ne cherche pas à jouer un personnage, à me trouver au bon endroit, à être aimée n'importe comment. J'étais sincère. J'assume mes propos. Je viens d'un milieu simple, je me suis sentie solidaire. J'ai toujours travaillé, mais je suis chanceuse : je suis une privilégiée. J'ai autour de moi des gens qui sont en difficulté, simplement parce que c'est la réalité de la vie. Je ne me sens jamais loin des gens fragilisés car ma famille a connu des difficultés financières. Mes parents ont toujours vécu avec la peur de manquer d'argent. J'ai décidé de me construire en dehors de cette peur. Mais je suis de cette terre-là et je ne l'oublie pas", a-t-elle confié au JDD.

Laetitia Casta, récemment vue au cinéma dans le film L'homme fidèle réalisé par son mari Louis Garrel, déclarait en mars dernier dans les pages du magazine Grazia : "Je m'attache aux gens qui ont un parcours d'outsiders. J'ai pris parti dès le début du mouvement pour les gilets jaunes. Beaucoup se sont demandés pourquoi, avec le train de vie d'une actrice, d'une mannequin... Je me suis simplement souvenue d'où je venais." Aucun doute que l'actrice fait en sorte d'inculquer de belles valeurs à ses enfants, elle qui est la maman de Sahteene Sednaoui (17 ans, née de sa relation avec le photographe franco-américain Stéphane Sednaoui) et d'Orlando et Athéna (12 et 9 ans, nés de son précédent mariage avec l'acteur italien Stefano Accorsi).

Thomas Montet