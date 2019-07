Laura Smet, la guerre autour de l'héritage : "Je continuerai à me battre"

En février 2018, Laura Smet déclarait "J'ai choisi de me battre" dans une lettre adressée à son père Johnny Hallyday, après avoir découvert que le chanteur décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé l'avait déshéritée, tout comme son grand frère David Hallyday. Jugeant avoir suffisamment aidé ses aînés par le passé, Johnny Hallyday avait la volonté de garantir un avenir solide à son épouse Laeticia Hallyday ainsi qu'à leurs deux jeunes filles, Jade et Joy. Un an et demi plus tard, le combat est loin d'être terminé.

Si Laura Smet a laissé depuis des mois le soin à ses avocats de parler en son nom à chaque rendez-vous judiciaire, l'actrice de 35 ans évoque le sujet de la guerre de l'héritage ouvertement. Ces confidences interviennent vendredi 12 juillet 2019 dans le magazine Madame Figaro, dont elle fait la couverture. "Je sais qu'il [Johnny Hallyday NDLR] n'aurait pas aimé ce qu'il se passe actuellement. Je le sais, je suis sa fille, je ressens les choses. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je continuerai à me battre, peut-être pas pour moi, mais pour mes enfants, plus tard. Parce que mon père l'aurait voulu", déclare Laura Smet. Dans ce même entretien, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday avoue sans détour qu'elle a pour projet de fonder une famille avec son mari, Raphaël Lancrey-Javal, à qui elle s'est unie civilement le 1er décembre 2018 à la mairie du 7e arrondissement de Paris, puis religieusement six mois plus tard en l'église Notre-Dame des Flots de Lège-Cap-Ferret (Gironde). "C'est sûr que j'aurai un enfant très vite", confie-t-elle. Raphaël est déjà le papa d'un garçon de 11 ans.

Laura et David, les deux doigts de la main

Laura Smet n'est pas seule dans cette guerre judiciaire, elle est accompagnée et soutenue par son grand frère David Hallyday. La comédienne explique que ses liens avec son demi-frère se sont renforcés lorsque leur père est tombé malade. Jusque-là, leur relation était assez distante, la faute notamment à des kilomètres de séparation. "On s'était toujours vus en coup de vent. Il a grandi aux États-Unis, et moi en France. On n'a pas eu la même enfance. Quand j'étais petite, je le voyais comme le prince charmant : je ne savais pas qui il était, je me considérais comme fille unique", admet-elle. Une situation qui a complètement changé lorsque Johnny Hallyday a été plongé dans le coma en 2009 après une opération du dos qui a très mal tourné. "On s'est retrouvé à son chevet et on a pris conscience de l'immense lien qui nous unissait", se souvient Laura Smet. Le 5 décembre 2017, elle apprend la mort de son père par David : "Il s'est empêché de dormir toute la nuit pour m'appeler."

Autant d'épreuves qui ont rapproché Laura de David, au point qu'elle voit aujourd'hui en eux "les deux doigts" d'une même main.