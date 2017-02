Laura Smet : Retrouvailles pleines d'amour avec son papa Johnny Hallyday

La distance les sépare souvent, alors quand Laura Smet et Johnny Hallyday se retrouvent, le bonheur ne peut-être qu'au rendez-vous.

Après avoir passé plusieurs jours de vacances à la montagne, Laura Smet a troqué l'air pur pour le soleil de la Californie. La charmante actrice qui a fêté son 33e anniversaire en novembre dernier se trouve actuellement à Los Angeles, où son papa vit avec sa femme Laeticia Hallyday et leurs deux filles Jade et Joy.

Utilisatrice modérée d'Instagram, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a partagé une photo pleine de tendresse avec 48 000 abonnés. Elle se dévoile avec son papa, visiblement très heureux de passer un peu de temps avec elle. Collée au rockeur préféré des Français, Laura Smet irradie tout autant que lui. Père et fille ont partagé un dîner comme elle l'indique en légende, "#familytime #lesmeilleursmoments #losangeles", lâchant même un poignant "#je t'aime". Touchée par tant d'amour, les internautes n'ont réagi qu'avec de jolis commentaires : " Quel bonheur de vous voir ensemble. Vous êtes trop mimis", "Super tous les deux", "Tellement de bonheur de vous voir ensemble. Votre regard ne trompe pas c est de l'amour"...

Quelques heures plus tôt, l'actrice avait révélé sa présence à Los Angeles avec une photo d'un cadre somptueux mélangeant nature et piscine.

Egalement proche de Laeticia Hallyday , avec qui elle partage une franche complicité, Laura Smet ne manquera pas, non plus, de profiter de ses deux petites soeurs (Jade et Joy) lors de son séjour à Los Angeles...