Liam Gallagher (Oasis) : Son fils Lennon, mannequin pour Saint Laurent

L'industrie de la mode est toujours obsédée par les mannequins enfants de stars ! Cette fascination profite au fils du chanteur Liam Gallagher. Le mannequin Lennon (18 ans) figure sur la nouvelle campagne publicitaire de Saint Laurent.

Comme l'ex-muse d'Yves Saint Laurent Betty Catroux, la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, l'ambassadrice de Saint Laurent, Zoë Kravitz et enfin la princesse monégasque Charlotte Casiraghi, Lennon Gallagher s'associe à Saint Laurent. Il est le nouveau visage masculin de la campagne #YSL15, pour la collection automne 2018 de la marque française.

Le jeune homme apparaît sur une série photo et dans une vidéo en noir et blanc, oeuvres du photographe et vidéaste David Sims.