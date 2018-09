Lindsay Lohan : Déchaînée avec son petit frère et Neymar Jr. !

Deux jours après s'être présentés au défilé Saint Laurent, Lindsay et Dakota Lohan étaient à nouveau de sortie ! Jeudi soir (27 septembre 2018), l'actrice de 32 ans et son petit frère se sont rendus au club The Key, situé boulevard de la Madeleine dans le 9e arrondissement, où avait lieu la soirée White Coffee. Les DJs Black Coffee et Virgil Abloh (également fondateur de la marque de vêtements Off-White™ et directeur artistique de la ligne masculine de Louis Vuitton) ont animé l'événement.

Tout de noir vêtue, Lindsay Lohan a improvisé un shooting photo à l'entrée du club. L'établissement a également accueilli le footballeur brésilien Neymar Jr. et sa petite amie, le mannequin Bruna Marquezine. Quelques heures plus tôt, le couple découvrait, au côté de l'actrice et top model Cara Delevingne, la nouvelle collection prêt-à-porter d'Off-White™.

Le présentateur télé Harry Roselmack, le DJ (et fils de Gérard Lanvin) Léo Lanvin et le mannequin Caroline Vreeland étaient également présents à la soirée White Coffee.