Mariage de Jo-Wilfried Tsonga : Noura sublime dans sa magnifique robe

Ils voulaient une cérémonie à l'abri des regards mais c'était sans compter sur le manque de discrétion de l'un de leurs invités qui a depuis supprimé tous les contenus relatifs à leur mariage.

Deux jours après s'être unis au Château de Bagnols, non loin de Villefranche-sur-Saône (Rhône-Alpes), Jo-Wilfried Tsonga et Noura El Swekh ont officialisé leur statut de jeunes mariés sur les réseaux sociaux. Le joueur de tennis français de 33 ans a été le premier à s'exprimer en publiant "Mr & Mrs Tsonga", mots accompagnés d'une photo de lui et Noura prise par un photographe lors du grand jour. Le sportif convalescent après une opération du genou n'en est pas resté là, partageant une deuxième photo réalisée durant les festivités.