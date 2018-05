Marion Cotillard fait son retour à Hollywood !

À l'heure des mouvements #MeToo et Time's Up qui ont secoué Hollywood, le casting du prochain film de Simon Kinberg a de quoi redonner le sourire. Intitulé 355, ce thriller d'espionnage sera emmené par un casting féminin qui donne le tournis. Jessica Chastain, qui le produira via sa société Freckle Films, donnera notamment la réplique Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing et la star française, Marion Cotillard.

Plus de deux ans après avoir tourné Alliés aux côtés de Brad Pitt, l'actrice oscarisée pour La Môme va donc faire son retour à Hollywood, et quelle manière ! Il faut dire que ces dernières années, entre Rock'n'Roll et Les fantômes d'Ismaël (deux productions françaises) ainsi que la naissance de la petite Louise, Marion Cotillard avait mis entre parenthèses sa carrière américaine. Ces derniers mois, elle a tourné dans Gueule d'ange – qui sera présenté à Cannes – et Nous finirons ensemble (alias la suite des Petits Mouchoirs) de son chéri Guillaume Canet.

Pour Jessica Chastain, ce long métrage est "une opportunité et un privilège de rassembler plusieurs femmes différentes, qui ont grandement influencé l'industrie du cinéma par leur travail", et il "explorera le côté obscur de l'espionnage international". La productrice a ajouté dans un communiqué que ce film sera "non seulement incroyablement divertissant pour le public d'aujourd'hui", mais également "inspirant pour un monde de plus en plus divisé". On a hâte !