Mark Wahlberg : Surpayé, il s'affiche torse nu avec ses 4 enfants et sa chérie

Une joyeuse photo de famille parfaite qui fait doucement rire les détracteurs de Mark Wahlberg. Car eux ne sont pas dupes : si la star américaine semble se la couler douce, c'est un leurre. Le comédien récemment vu dans Traque à Boston et Transformers : The Last Knight a été nommé l'acteur le plus surpayé de l'année à Hollywood. Wahlberg affiche, selon Forbes, un retour sur investissement de 4,4 $ par dollar payé. Autant dire que Mark Wahlberg fait un peu gagner de l'argent aux studios qui l'embauchent sur son nom, mais que cela reste reste quand même bien en-deçà des attentes. Il faut dire que Transformers n'a pas conquis le public, que Traque à Boston et Deepwater n'ont pas fonctionné, et que Very Bad Dads 2 a moins bien marché que le premier opus. Du coup, l'acteur bankable d'hier ne l'est plus vraiment aujourd'hui...

Pas de quoi inquiéter Mark Wahlberg, qui aura encore une année riche en projets en 2018. Et nul doute qu'il pourra bénéficier du soutien inconditionnel de son idyllique tribu en cas de mauvaise passe.