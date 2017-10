Mathieu Kassovitz, sa femme : "Je n'ai pas besoin de sa fidélité de corps"

Mathieu Kassovitz avait abordé sans filtre le sujet de la fidélité en interview pour le magazine Amour & Sexualité mode d'emploi, au mois de juin. Pour Marie-Claire, l'artiste de 50 ans revient sur les propos détonants qu'il avait fait, parlant très sérieusement du couple libre, lui qui en couple avec Aude Legastelois Bidé, une experte en boxe thaï et chanteuse.

"La fidélité de coeur, ça marche, c'est la fidélité des corps qui ne marche pas. Ou alors si, mais dans quel intérêt ? Se retrouver à 90 ans sur son lit de mort et se dire : 'Putain, je n'en ai pas assez profité.'", explique le fils de Peter Kassovitz et Chantal Rémy. Il avoue être jaloux, "au fond mais jamais en surface" mais estime que l'on est "tous avec des gens infidèles. Faire l'amour en pensant à quelqu'un d'autre, c'est de la fidélité ? Ce n'est pas grave, on a chacun ses fantasmes. (...) Plus ma femme est libre et me regarde avec les yeux de l'amour, plus je suis un homme grandi. Mais je n'ai pas besoin de sa fidélité de corps. C'est son corps bordel ! (rires) C'est ça le féminisme ! Mais la liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi".

Assumant avoir été un homme invivable, il a trouvé l'équilibre avec sa bien-aimée : "Si ma femme n'est pas assez indépendante, je la bouffe." Il revendique l'envie d'etre amoureux, de fonder une famille – il a trois enfants, Carmen, dont la mère est l'actrice de son premier film Métisse, Julie Mauduech, et Ava et Max, dont la maman est la comédienne et ex-mannequin Aurore Lagache – et de mourir ensemble en précisant : "Et pour être heureux ensemble pendant trente ou quarante ans, excuse -moi mais il faut aller renifler ailleurs."

Jamais là où on l'attend, Mathieu Kassovitz maîtrise l'art de déstabiliser. Dans le domaine professionnels aussi : il est impeccable devant la caméra de Michael Haneke dans Happy End (au cinéma le 4 octobre) et s'adonne à la boxe, sa passion, pour la caméra de Samuel Jouy dans Sparring (en salles prochainement).

