Meghan Markle, enceinte : Cette divine robe a bien failli trahir son secret !

Dimanche 28 octobre 2018, le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, pour la dernière étape de leur visite officielle. Depuis leur arrivée en Océanie le 16 octobre, chaque tenue de Meghan Markle, enceinte de son premier enfant, est observée de près. Pas une étiquette qui dépasse ne saurait échapper à l'oeil du grand public, déjà fan de la jeune mariée à en croire les applaudissements assourdissants à chacune de ses apparitions ces derniers jours.

Depuis le début de ce voyage en Australie, aux îles Fidji, aux îles Tonga et maintenant en Nouvelle-Zélande, la tenue que Meghan portait alors qu'ils étaient les invités d'honneur du roi Tupou VI et de son épouse la reine Nanasipau'u, à la Maison consulaire de Tonga, semble avoir remporté tous les suffrages. Cette divine robe blanche a pourtant bien failli trahir le secret de la grossesse de la duchesse.

Nous devions la refaire avec un peu plus de tissu. Nous avons tout de suite compris

Chaque tenue a évidemment été prévue, choisie et créée bien avant ce voyage. Don O'Neill, le directeur artistique de la griffe irlandaise Theia, à qui l'on doit cette robe blanche, a su bien avant que le palais de Kensington ne l'annonce le 15 octobre que Meghan Markle était enceinte : "Quand son styliste nous a contactés pour savoir si nous pouvions lui faire une robe pour sa tournée en Australie, j'ai arrêté tout ce que nous étions en train de faire, a confié le créateur au magazine américain People. Nous nous sommes tout de suite mis au travail pour son altesse royale. Nous avons créé la robe en deux jours et nous l'avons envoyée à la duchesse. En retour, on nous a indiqué que des retouches seraient nécessaires. Nous devions la refaire avec un peu plus de tissu. Nous avons tout de suite compris."

Évidemment, la plus grande discrétion est indispensable lorsque l'on travaille pour la famille royale : "Nous sommes restés bouches cousues et nous nous sommes tous mis au travail. Nous avons complètement refait la robe et j'ai dû courir un vendredi pour qu'elle puisse être envoyée et reçue dans les temps. Cela s'est joué à deux minutes." Et à quelques centimètres de tissus donc...

Cette robe a fait beaucoup d'effets car assez moulante pour dévoiler les premières rondeurs de grossesse de Meghan Markle. Mais la tenue en général a aussi marqué le grand public car la duchesse portait une bague magnifique qui appartenait à Diana, la mère du prince Harry.