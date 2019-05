Meghan Markle enceinte : Qui seront les parrains et marraines du bébé ?

Le silence devient pesant autour de Meghan, enceinte de son premier enfant. Les Britanniques n'en peuvent plus d'attendre la naissance de son premier enfant avec le prince Harry. Attendu fin avril ou début mai, le royal baby fait l'objet de toutes les spéculations.

Les bookmakers proposent de parier sur à peu près tout : de la fin de Game of Thrones à la date d'accouchement de la duchesse de Sussex en passant bien sûr par le prénom de son bébé (Diana arrive en tête). Alors que l'attente touche à sa fin, beaucoup s'intéressent à l'entourage de l'ancienne actrice et du prince pour deviner qui pourraient bien devenir les parrains et les marraines de ce premier enfant.

Ils seront plusieurs à n'en pas douter. Prenons le prince Louis, troisième enfant de Kate et William, par exemple : le bambin compte pas moins de six parrains et marraines qui ont pour mission de veiller sur lui, à l'instar de Lucy Middleton, cousine de la duchesse de Cambridge. Le magazine américain People a décortiqué les paris et les cotes autour du royal baby.

Amal ou George

Kate et William ne devraient sans doute pas être désignés, selon la tradition, d'ailleurs Harry n'est pas l'un des parrains de Louis, Charlotte ou George. En revanche, Charlie Van Straubenzee, ami de longue date du futur papa, a la préférence des parieurs. Du côté de Meghan, tout le monde attend bien sûr la styliste canadienne Jessica Mulroney, qui était par ailleurs sa demoiselle d'honneur et dont les enfants ont joué un rôle pendant la cérémonie de mariage.

Ce qui excite davantage les parieurs, c'est de savoir quelles célébrités seront désignées par le couple. Alors on reprend la liste des invités au mariage et on obtient : Serena Williams (10 contre 1), David Beckham (20 contre 1), mais aussi Elton John, qui s'était produit durant la réception de mariage, et même Oprah Winfrey (33 contre 1) sont cités. Mais la préférence va bien entendu à George et Amal Clooney. Pour les parieurs, un Clooney parrain ou marraine, c'est même quasi déjà fait !

Par ailleurs, le Royaume-Uni se demande bien si l'accouchement n'a pas déjà eu lieu. Nouvel indice en date : le prince Harry a raccourci sa visite prévue au Pays-Bas. Le duc de Sussex devait y rester deux jours. Il ne voyagera finalement que le 9 mai à La Haye, ville qui accueillera les Invictus Games en 2020.