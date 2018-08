Melanie Griffith se bat contre le cancer et ne cache rien !

Melanie Griffith, 61 ans, est à nouveau aux prises avec le cancer. L'actrice américaine est en effet atteinte d'une tumeur baptisée carcinome basocellulaire et positionnée sur son nez. Une maladie qu'elle a décidé de rendre publique en dévoilant son visage au monde entier, sur les réseaux sociaux. Un mal qui la ronge depuis quelques années, alors même que la comédienne avait déjà vaincu un cancer de la peau en 2009.

Sur Instagram, le 26 août 2018, elle a publié un selfie d'elle où l'on peut constater les dégâts de son cancer. "À nouveau bandée après avoir subi une dermabrasion, l'étape finale pour réparer les cellules cancéreuses désormais retirées. Si vous êtes concernés, faites-vous soigner", écrit la mère de Dakota Johnson (Fifty Shades). Et de'ajouter : "ATTENTION Si vous êtes allongé au soleil, vous êtes exposé à beaucoup de soleil. Utilisez un écran solaire. Faites-vous vérifier par votre dermatologue. Si vous n'en avez pas, trouvez-en un ou allez à votre clinique."

La star était apparue avec un visage méconnaissable en février dernier lors d'un événement à Vienne. Marquée, entre les effets de la chirurgie esthétique et les conséquences de son cancer, la comédienne vue Working Girl avait tenu à assumer en public car, pour elle, il n'y a rien à cacher. Et l'ex d'Antonio Banderas compte bien utiliser sa popularité pour alerter le grand public, à l'instar de Hugh Jackman qui avait été atteint d'un cancer similaire et avait dû procéder à six interventions pour en venir à bout.