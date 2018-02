Mélanie Laurent : "Depuis vingt ans, je ne sais pas quoi faire de mon corps"

Mélanie Laurent garde un excellent souvenir du tournage de la comédie en costumes Le Retour du héros de Laurent Tirard, dans laquelle elle partage la vedette avec un Jean Dujardin bien moustachu. Dans ce film, l'alchimie entre les deux stars est évidente et ils ont pris plaisir à tourner ce duo qui a tout pour se détester : elle est une fille droite et intègre, lui est un beau parleur et a été fait héros sur un malentendu. Dans Version Femina, ils se confient sur leur travail et l'actrice révèle qu'elle a toutefois connu des difficultés sur le plateau.

Interrogée sur les conditions de tournage dans un château avec des tenues d'époque, Jean Dujardin explique avoir été ravi d'avoir pu compenser par le corps son interprétation, lui qui n'a pas eu de formation classique. Mélanie Laurent explique de son côté : "Moi, depuis vingt ans, je ne sais pas quoi faire de mon corps. Je n'ai jamais pris de cours ni joué 'théâtral', on m'a toujours dit de faire le minimum, le plus juste. C'était donc compliqué de jouer avec un corset et une grande robe. Avec ce film, j'ai eu l'impression de repartir de zéro, j'ai eu des moments de doute et de peur très violents."

Dans Télérama, la coréalisatrice engagée de Demain ! confiait : "Le rythme et le tempo, surtout. Physiquement, c'est épuisant ! Cela impose un langage du corps que je ne connaissais pas. Dès le premier jour de tournage, je devais entraîner le personnage que joue Dujardin de décor en décor, et, en plus, j'avais trois pages de texte. Quand je suis rentrée chez moi, à 17h, je me suis allongée... pour me réveil­ler le lendemain matin ! La comédie réclame ce qui est le plus difficile dans ce métier : ne pas avoir peur du ridicule." D'ailleurs, Jean Dujardin pousse sa collègue froidement dans l'eau toute habillée, un souvenir mémorable !