Michael Douglas : Photo de famille exceptionnelle, loin des épreuves terribles

Sur cette photo intergénérationnelle, il manque les deux autres enfants que la star de Traffic a eus avec sa femme Catherine Zeta-Jones : Dylan Michael, né le 8 août 2000, et Carys Zeta, née le 20 avril 2003. Ils étaient récemment sous les projecteurs tous les deux pour un moment spécial de leur maman : la remise de diplôme, au Royal Welsh College of Music and Drama à New York, à l'actrice du Masque de Zorro. A cette occasion, elle était entourée également de ses parents, Patricia et David Jones.

Cette tendre photo de la Douglas family tranche avec les moments sombrent qu'ils ont connus il y a quelques années, comme le cancer qu'a vaincu Michael Douglas, mais pas seulement. Cameron Douglas, fils de Diandra Luker – Michael et elle se sont séparés en 2000 après vingt-trois ans de vie commune –, semble sur une voie sereine depuis sa sortie de prison en 2016 après avoir passé sept longues années derrière les barreaux pour pour possession d'héroïne et vente de méthamphétamine. "J'ai pris conscience que j'étais un survivant, c'est certain, avait-il déclaré à People. J'ai vraiment pris le temps d'étudier. Je lis, j'éduque mon esprit et mon âme. Ce qui me motivait chaque jour était le fait de penser que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir le meilleur une fois ma liberté recouvrée." Et il a ainsi multiplié les apparitions aux côtés des siens. Nul doute que sa compagne Viviane Thibes, mère de sa fille, lui a apporté l'équilibre dont il avait besoin pour rester loin de ses démons.