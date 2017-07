Michèle Laroque face aux questions sur François Baroin : Souriante mais ferme

Quand Michèle Laroque dit qu'elle ne souhaite pas parler de sa vie privée, et plus précisément de son couple avec l'homme politique François Baroin, elle s'y tient ! Malgré l'insistance de Thierry Ardisson qui l'a reçue sur le plateau de Salut les Terriens ! le 1er juillet, l'actrice qu'on retrouvera dans la comédie romantique Embrasse-moi est restée bouche cousue, réagissant par un simple sourire légèrement agacé à ses multiples allusions.

Interrogée par Faustine Bollaert pour Femme actuelle, Michèle Laroque a expliqué sa ligne de conduite : "[Ensemble], on parle surtout de la vie, de nous, des autres. J'ai dit un jour que je n'aborderais plus le sujet de notre couple, cela m'a fait tellement de bien que je m'y tiens."

Voilà neuf ans que Michèle Laroque et l'homme politique de droite sont en couple et tous deux font en sorte de s'afficher le moins possible publiquement. Lorsque, au cours d'un entretien pour le magazine Gala, on a dit à la comédienne qu'ils étaient nombreux à se demander s'ils étaient encoreensemble, elle a mis fin aux rumeurs : "J'adore qu'on se pose la question ! Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble... Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien. Pour répondre à votre question, oui, nous sommes toujours ensemble et tout va bien." La dernière fois que le couple a été aperçu lors d'un événement, c'était pour le match du PSG contre Troyes – ville dont François Baroin est le maire – en novembre 2015.

Avant de conquérir le coeur de François Baroin, Michèle Laroque a été mariée au metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, père de sa fille Oriane, 22 ans. Le couple s'est séparé peu après la naissance du bébé, en 1995. Une enfant unique dont elle parle avec beaucoup d'enthousiasme et de tendresse et qu'on verra dans sa première réalisation à ses côtés, l'adaptation de son spectacle Mon brillantissime divorce.