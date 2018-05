Mort du DJ Avicii : Son frère est arrivé deux heures trop tard...

Alors que le site américain TMZ avait révélé que David Bergling, le frère aîné d'Avicii (de son vrai nom Tim Bergling), s'était rendu à Mascate le 20 avril dernier, ce n'était pas uniquement pour retrouver sa trace alors que le DJ avait fait le check-out de son hôtel sans dire où il allait ensuite...

En effet, les informations de TMZ étaient incomplètes puisqu'une source proche de l'affaire a donné des précisions au site People. "La famille d'Avicii a parlé avec lui au téléphone un peu plus tôt ce jour-là et a commencé à vraiment s'inquiéter sur sa santé mentale. Son frère s'est envolé pour Oman dans le but de le ramener avec lui et il est arrivé deux heures trop tard", a déclaré la source. Avicii a été retrouvé mort le 20 avril 2018 et, rapidement, la police locale a écarté la thèse du crime en indiquant toutefois connaître la cause de son décès mais ne rien pouvoir dire à la demande de la famille.

Le site TMZ a depuis révélé que l'auteur du tube Wake Me Up s'était suicidé en se tranchant les veines à l'aide d'un éclat de verre de bouteille de vin... Un suicide confirmé entre les lignes par un communiqué de la famille, laquelle a tenu à rappeler qu'Avicii luttait contre ses démons, à savoir l'anxiété, la dépression et l'alcoolisme. L'artiste, millionnaire, avait d'ailleurs annoncé son retrait de la scène il y a deux ans...

Thomas Montet