Nicolas (L'amour est dans le pré 9) aminci : Il rayonne pour Karine Le Marchand

Karine Le Marchand peut se vanter d'être bien entourée. Alors qu'elle fêtait le 16 août 2018 ses 50 ans, ce n'est que samedi 6 octobre dernier que l'animatrice a enfin pu célébrer l'événement en compagnie de tous ses proches, comme Stéphane Plaza, Isabelle Morini-Bosc ou encore Chantal Ladesou. De nombreux agriculteurs de L'amour est dans le pré (M6) ont également fait le déplacement pour l'occasion.

C'est sur le compte Instagram de Pierre et Frédérique (candidats de la saison 7 en 2012) qu'on a pu découvrir quelques instants volés de la soirée et ainsi retrouver Emeric, Aude et Aurélia (candidats de la saison 13) mais aussi Caroline (saison 9), Thierry (saison 10) ou encore Marc (saison 9). Ce n'est pas tout, un ancien agriculteur bien connu du grand public a fait une apparition très remarquée. Il s'agit de Nicolas.

Souvenez-vous, Nicolas apparaissait dans la saison 9 du programme romantique diffusé en 2014. Le beau brun céréalier avait réussi à trouver l'amour dans les bras de Magali mais leur idylle n'avait pas tenu la longueur. Âgé de 36 ans à l'époque du tournage, le Lorrain a aujourd'hui bien changé. C'est ce qu'on a pu constater à travers une photo où il pose aux côtés de ses copains de la ferme. Nicolas apparaît aminci, arborant une barbe de quelques jours et plus mature qu'il y a quelques années. Exit le visage joufflu et les kilos superflus, Nicolas est transformé !

Le 1er juillet dernier, Karine Le Marchand donnait de ses nouvelles et semait le doute dans les esprits en ajoutant le hashtag "jeune papa" sur une photo de lui. Depuis, aucun des deux n'a réagi.