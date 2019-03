Nolwenn Leroy écartée de "Rendez-vous en terre inconnue" : "Ça m'a peinée..."

Nolwenn Leroy semble avoir été un peu échaudée par l'émission Rendez-vous en terre inconnue (France 2).

De passage sur RTL dans On refait la télé face à Eric Dussart et Jade, la chanteuse de 36 ans révélée par la 2e édition de la Star Academy sur TF1 a révélé qu'elle avait déjà été approchée par la production du programme anciennement animé par Frédéric Lopez pour partir à l'aventure. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et la compagne du tennisman Arnaud Clément (avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Marin en juillet 2017) ne se l'explique toujours pas.

Elle a raconté ce samedi sur les ondes : "C'est un sujet compliqué parce que je devais faire l'émission et finalement ça ne s'est pas fait. C'était presque acté, à la dernière validation, finalement, il y a eu une sorte de changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, une sorte de malentendu qui moi m'a beaucoup peinée... et puis je me suis dit que finalement c'était le destin et que ça ne devait pas se faire."

Aussi, si elle a reconnu que le nouvel animateur Rapaël de Casabianca avait l'air "super bien", Nolwenn a ensuite critiqué le concept de l'émission sans écarter pour autant totalement la possibilité de participer un jour. "Ça m'a fait me poser pas mal de questions sur l'émission. Ayant vécu le fait d'être filmé 24 heures sur 24, pour l'avoir fait, je suis quelqu'un qui connaît très bien ce système là et ses limites. On n'oublie jamais les caméras, c'est faux. Du moment où tu as une caméra qui t'accompagne et que tu es dans une émission qui est malgré tout construite comme un reportage, comme une émission, ça pour moi c'est antinomique avec le fait de vivre des choses", a-t-elle asséné.