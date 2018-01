Oscars 2018 : James Franco snobé, mais un Kobe Bryant coupable nommé...

Mardi 23 janvier 2018, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences dévoilait les nominations de la 90e cérémonie des Oscars du cinéma qui se tiendront à Los Angeles, le 4 mars. Dans la catégorie meilleur acteur, un absent : James Franco.

L'acteur de 39 ans était pressenti dans cette catégorie pour The Disaster Artist qui lui a déjà valu un Golden Globe et un Critics' Choice Awards, il y a quelques jours. Sauf que le soir des Golden Globes, le premier des témoignages de femmes qui auraient été harcelées sexuellement par Franco se fait entendre. Et la star, qui portait un pin's du mouvement féministe Times' Up, est tombé en disgrâce bien qu'il ait nié tout comportement déplacé. Le 11 janvier, le L.A. Times publiait le témoignage de cinq accusatrices ; ce soir-là, Franco ne s'est pas montré aux Critics' Choice Awards et quelques jours plus tard, il assistait aux SAG Awards sans passer par la case tapis rouge.

La mémoire courte

Pendant ce temps, les 1 218 membres de l'Académie des Oscars étaient invités à voter pour déterminer les nominations. Selon la presse spécialisée américaine, les votants attendent souvent le dernier moment pour s'y mettre et le L.A. Times affirme que certains qui l'avaient déjà fait auraient aimé pouvoir changer leur vote à la lumière des récents témoignages contre Franco. Ainsi James Franco n'a-t-il pas décroché cette nomination à l'oscar du meilleur acteur qui semblait lui tendre les bras... Pour autant, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a-t-elle perdu la tête ? Ou du moins souffre-t-elle de grave amnésie ?

Le 4 mars prochain, l'ancien basketteur Kobe Bryant et Glen Keane concourront pour l'Oscar du court métrage d'animation pour Dear Basketball. Problème, en matière de violences sexuelles, Bryant est loin d'être exemplaire. En 2003, il a été accusé de viol par une jeune femme de 19 ans, employée dans l'hôtel où il résidait. Le basketteur affirmait que leur relation sexuelle était consentie. Sous la pression – elle recevait des menaces de morts –, la plaignante a arrêté net de collaborer avec les autorités pour se faire oublier. Kobe Bryant a publié alors un communiqué dans lequel il s'excuse pour son comportement et pour ce que sa victime a dû traverser – il expliquait avoir compris que "pour elle" leur rapport sexuel n'était pas consenti. Une plainte au civil aurait ensuite abouti à des dommages et intérêts d'un montant de 4 millions d'euros, ce qui n'a jamais été officiellement confirmé. Kobe Bryant a toujours nié avoir mis la main au portefeuille.

Le cas Casey

L'ancienne star de Lakers se retrouve dans la même situation que Casey Affleck l'année dernière. En 2010, deux membres de l'équipe (la productrice Amanda White et la directrice de la photo Magdalena Gorka) de son mockumentary sur la pseudo retraite de Joaquin Phoenix, I'm Still Here, l'ont traîné en justice pour harcèlement sexuel – l'affaire s'est réglée à huis clos entre avocats, aucun détail n'a été révélé à la presse. Casey Affleck est passé à autre chose, mais des voix se sont élevées en 2017 contre sa nomination à l'Oscar du meilleur acteur pour Manchester by the Sea. L'acteur et réalisateur a décroché ce prix qui lui fut remis par Alison Brie. En signe de protestation, cette dernière a refusé de l'applaudir... Un geste qui, selon elle, "en disait long".