Prince George : Son improbable rôle au spectacle de fin d'année de son école...

À l'approche des fêtes de Noël, nombreux sont les jeunes écoliers à s'investir dans le spectacle de fin d'année de leur école. Ce fut récemment le cas pour le prince George de Cambridge, héritier de la couronne britannique et fils aîné de Kate Middleton et du prince William. Inscrit depuis la rentrée dernière à la prestigieuse Thomas's Battersea School de Londres, le garçonnet de 4 ans et grand frère de l'adorable Charlotte (2 ans et demi) s'est vu décerner un rôle aussi craquant qu'inattendu, comme l'a révélé le duc de Cambridge à la presse.

Mercredi 6 décembre, le frère du prince Harry était ainsi à Salford (nord-ouest de Manchester) au côté de son épouse (dont le baby bump commence à se voir) pour rendre visite à des enfants au département jeunesse de la BBC lorsqu'il a évoqué la récente participation de son fils à la pièce de l'école. "Je suis allé au spectacle de fin d'année de mon garçon. C'était drôle. Il jouait un mouton", a-t-il fièrement déclaré selon le Daily Mail.

Futur roi ou non, pas de traitement de faveur pour George qui a hérité d'un rôle "modeste" tandis que la plupart de ses camarades de classe ont obtenu "des rôles plus importants", précisent nos confrères anglais. On aurait adoré voir ça...