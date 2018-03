Samy Naceri et Taxi 5 : Son coup de gueule en réponse à son absence

Au mois de juin 2017, l'acteur aux multiples frasques avait déjà confié à Télé Loisirs : "Je n'appelle pas ça une approche, moi. Ils ont envoyé sur les réseaux sociaux que j'allais faire l'oncle de Malik Bentalha, je ne sais même pas, j'ai rien lu... Je ne suis au courant de rien. Quand on fait une approche, on invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4, je pense que je mérite un peu plus de respect ! Quand ils viendront me voir avec quelque chose de plus sérieux et une lecture de scénario, on pourra en discuter. Pour l'instant, pour le grand désespoir des fans qui ont aimé les premiers films, je ne suis pas dedans !"

De son côté, Frédéric Diefenthal, alias Émilien, a déclaré en novembre dernier au Festival de Sarlat : "On me l'a proposé, mais Émilien sans Daniel, ça n'avait plus de sens. Et puis c'est même une vraie satisfaction que ça se fasse sans moi : ça m'a collé à la peau et j'ai besoin de m'en libérer."

Taxi 5, en salles le 11 avril 2018