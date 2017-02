Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon : Quand leur fille danse sur La La Land

Voilà une nouvelle preuve que la jolie Suzanne pourrait bien suivre la voie des ses parents césarisés (madame pour Neuf mois ferme, monsieur pour La Loi du marché). L'attrait de l'adolescente pour les objectifs s'était déjà remarqué récemment avec ses clichés en tant que mannequin pour le magazine Vogue, édition italienne. À l'image d'une autre enfant de stars, Chloé Jouannet (dont les parents sont Alexandra Lamy et Thomas Jouannet), qui a posé pour Vogue Brésil, la demoiselle se montre aussi naturelle que photogénique !

Drôle et charmante, Suzanne Lindon aime le cinéma et pourrait très bien se lancer dans une carrière de comédienne. Sandrine Kiberlain nous avait confié sa volonté de la laisser vivre sa jeunesse, sans l'empêcher de suivre ses désirs : "Si on a les armes pour, pourquoi pas. Si un jour, ma fille décide de faire ça, elle le fera et je pense qu'elle le fera très bien. J'ai confiance dans ce qu'elle fera. Elle le fera pour les bonnes raisons." La jolie brune a fait ainsi ses débuts de comédienne dans le court métrage que sa mère a réalisé l'an dernier, Bonne Figure.

Une chose est sûre pour le moment, on retrouvera Sandrine Kiberlain dans La Belle et la Belle d'Hélène Fillières, avec également Agathe Bonitzer et Melvil Poupaud. Vincent Lindon sera quant à lui Rodin pour Jacques Doillon, aux côtés d'Izïa Higelin et de Séverine Caneele.