Shy'm relookée pour "À l'état sauvage", elle assiste à une "boucherie"

Jusque-là, la tradition a toujours voulu que les participants d'À l'état sauvage ne dévoilent pas la destination de leur expédition avec Mike Horn avant leur retour et l'annonce de la diffusion de l'émission par M6. Shy'm a choisi d'en faire autrement.

Choisie pour succéder à Michaël Youn, M. Pokora, Laure Manaudou et Christophe Dechavanne, la chanteuse française de 31 ans partage son périple qui l'a conduite jusqu'au Népal. Passée par Katmandou, la capitale, où elle a acheté du maïs à un enfant qui en faisait cuire dans la rue, la compagne de Benoît Paire a ensuite pris la direction d'une région plus sauvage et longtemps inaccessible aux étrangers, celle du Mustang, située dans le Nord-Est.

Étonnamment très active sur Instagram – Mike Horn ne lui a pas encore confisqué son téléphone –, Shy'm a partagé plusieurs photos de sa découverte du Népal mais aussi de courtes séquences sur story. Sur l'une d'entre elles postées le 20 juin, on découvre que l'interprète de Mayday a encore changé de coiffure. Bye bye la coupe à la garçonne qu'elle arborait il y a quelques jours dans les tribunes de Roland-Garros pour soutenir Benoît Paire, elle a retrouvé ses tresses. Souvenez-vous, la nouvelle présentatrice de Nouvelle Star s'était dévoilée avec une longue chevelure tressée au début du mois de mai, un look capillaire inattendu qui avait tout particulièrement plu à ses ShimiSoldiers, bien plus que sa couleur grise qui n'avait pas fait l'unanimité.