Sonia Rolland : "Femme d'excellence" qui séduit Cristina Cordula et Black M

Elle n'est peut-être plus Miss France depuis des années mais Sonia Rolland restera à jamais une reine de beauté. Choisie pour porter les tant convoitées écharpe et couronne de plus belle femme de France en 2000, la sublime jeune femme de 36 ans, devenue actrice, réalisatrice et productrice, fait aujourd'hui la couverture d'un tout nouveau magazine baptisé FDF Paris Magazine. Impossible alors pour Sonia Rolland - décrite comme une "femme d'excellence" par la nouvelle publication - de ne pas assister à la grande soirée de lancement organisée le 21 février dernier à l'hôtel particulier Christian Dior à Paris.

Divine dans une petite robe noire, associée à une veste en cuir pour la touche rock et des escarpins pour la touche glamour, Sonia Rolland a retrouvé plusieurs personnalités issues du monde de la mode et de la télé. Très fière de poser avec sa sublime couverture (sur laquelle on la découvre avec une longue queue de cheval qui lui va à ravir), la compagne du réalisateur Jalil Lespert a ainsi posé avec le styliste Christophe Guillarmé, l'animateur Laurent Boyer ou encore avec la charmante et décolletée Alicia Fall.

Pour le lancement de son tout premier numéro, FDF Paris Magazine a mis les petits plats dans les grands. Les invités ont ainsi pu se laisser tenter par un gâteau superbe. Si elle a posé devant, Sonia Rolland a-t-elle succombé à l'appel de cette douceur sucrée ?