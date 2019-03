Sonia Rolland rejoint Angelina Jolie pour une superbe aventure !

Par ce choix, Sonia Rolland entre dans la même maison qu'une certaine Angelina Jolie (égérie du parfum Mon Guerlain), en voilà une sacrée collègue de travail ! Et ce n'est pas leur seul point commun : comme la star hollywoodienne, elle oeuvre pour un monde meilleur, à travers son association Maïsha Africa. Alors collaborer avec Guerlain s'inscrit dans une démarche positive si on lit les mots du PDG de Guerlain Laurent Boillot : "Parce que la beauté est notre guide, parce que le monde en est la source, parce que le monde a besoin d'être préservé et valorisé, et que porter cette cause est notre responsabilité, Guerlain place le développement durable au coeur de ses actions. Au nom de la Beauté, Guerlain s'engage pour un monde plus durable." En effet, dans le communiqué de presse, il est précisé qu'"à l'occasion de la 10e édition des inspirations durables qui s'est tenue hier à Paris, Guerlain a eu le plaisir d'annoncer la nomination de Sonia Rolland en tant qu'ambassadrice maquillage et parfum de la maison."