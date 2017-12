Star Wars : Qu'est devenu Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker ?

Ce 13 décembre, les spectateurs ont pu découvrir le nouvel épisode de la saga Star Wars : Les Derniers Jedi offrant des rôles de taille à Daisy Ridley et John Boyega. Les deux comédiens, pratiquement inconnus du grand public avant, ont explosé sur le grand écran. Mais qu'en est-il d'un autre acteur qui lui aussi avait obtenu avec la guerre des étoiles un tremplin de carrière considérable : Hayden Christensen (36 ans), alias Anakin Skywalker dans l'épisode II, L'Attaque des clones (2002) ? Il avait repris la suite du petit Jake Lloyd pour ce personnage, incarnant le padawan lorsqu'il a grandi. Mais aujourd'hui, le bel Hayden se fait bien discret...

Il y a quinze ans, le jeune Canadien Hayden Christensen décrochait le rôle d'Anakin Skywalker dans la nouvelle trilogie Star Wars. Il sera alors le futur Dark Vador dans les épisodes II - L'Attaque des clones (2002) et III - La Revanche des Sith (2005). Et ensuite ? Il a mené depuis Star Wars une carrière plutôt discrète. Au point qu'on se demande parfois ce qu'est devenu Anakin depuis toutes ces années à propos desquelles on se souvient essentiellement de son rôle dans Jumper.



Selon The Hollywood Reporter en 2015, Hayden Christensen devait incarner l'aventurier et explorateur Marco Polo au cinéma, dans un long métrage coproduit par Paramount Pictures et China Film Group et réalisé par Rob Cohen, l'homme derrière le premier épisode de Fast & Furious, XxX et Un voisin trop parfait. Pourtant, deux ans plus tard, plus de trace de ce projet qui semble rangé dans un placard... Hayden Christensen s'est consolé en tournant le thriller The Last Man, et la comédie romantique Little Italy, deux films prochainement en salles.



C'est finalement à travers sa vie privée que le Canadien a fait le plus parler de lui ces derniers mois. Après dix ans d'amour, des fiançailles et un bébé, Rachel Bilson et Hayden Christensen se sont séparés en septembre dernier. Selon Us Weekly, la jeune actrice révélée dans Newport Beach a déménagé à Los Angeles tandis qu'Hayden Christensen est resté à Toronto.

Les deux jeunes acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage de Jumper en 2007 et sont tombés amoureux. Leur histoire d'amour n'a cependant pas été un long fleuve tranquille. S'ils se sont fiancés dès 2009, ils se sont séparés en 2010. La même année, ils décident de se donner une seconde chance. Les rumeurs de rupture vont pourtant bon train jusqu'à l'annonce de la grossesse de Rachel. Le 29 octobre 2014, leur fille, Briar Rose, voit le jour. Au printemps dernier, Rachel publiait un message pour son amoureux à l'occasion de leurs dix ans. Début août 2017, l'actrice faisait la couverture du magazine La Palme, dans lequel elle évoquait son désir d'avoir "plus tard un nouvel enfant".

La rumeur voulait qu'Emma Roberts, sa partenaire dans Little Italy, ait joué un rôle dans leur rupture, mais on sait que la nièce de Julia Roberts vit toujours le parfait amour avec son fiancé, star de la saga American Horror Story, Evan Peters.