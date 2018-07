Stéphane Rotenberg : Pourquoi il ne peut pas partir avec Karine Le Marchand !

C'est le 12 juillet 2018 que Stéphane Plaza reprendra les rênes de Pékin Express et lancera la Course infernale sur M6. Pour le grand retour du jeu culte, le présentateur de 50 ans s'est adonné à un petit jeu lancé par nos confrères de Télé Loisirs. Avec quelle star du PAF pourrait-il former un binôme de choc pour partir à l'aventure ?

Quand on mentionne le nom de Karine Le Marchand, Stéphane Rotenberg n'est pas à court d'anecdotes hilarantes : "Oups ! Elle me poserait plein de questions indiscrètes à la moindre occasion, et je serais très, très ennuyé. Je serais obligé de botter en touche. Ça pourrait devenir pesant au fil du périple. (Rires)." Si la présentatrice de L'amour est dans le pré ne semble ne pas être la bonne partenaire pour lui, Stéphane Rotenberg reste optimiste : "Cependant, avec Karine, il y a toujours une forme de délicatesse et d'élégance. Le voyage pourrait en outre prendre une tournure très originale, assez inimaginable. Il faut être curieux dans la vie."

Selon le présentateur de Pékin Express : La Course infernale, Stéphane Plaza a davantage le profil du meilleur binôme. Et pour cause, les deux animateurs ont déjà voyagé ensemble : "C'est une expérience en soi... Avec Stéphane, vous êtes sûr qu'il y aura beaucoup d'imprévus. Le truc, c'est qu'il parle beaucoup, mais vraiment beaucoup ! Alors, moi qui suis bavard, je me tais et, finalement, ça me repose."

Pour ce qui est de Denis Brogniart, Stéphane Rotenberg ne serait pas contre car le présentateur de Koh-Lanta "partage les mêmes passions" que lui. "C'est très sympa de voyager avec lui", a-t-il ajouté avant de conclure avec Mike Horn, l'animateur de The Island et À l'état sauvage : "J'aurais trop peur qu'il me fasse manger des choses dont je n'ai pas envie ou dormir dans des endroits improbables."

