Sylvie Tellier amincie après bébé : Comment elle a retrouvé la ligne

Samedi 14 juillet 2018, Sylvie Tellier accueillait son troisième enfant, un petit garçon qu'elle et son mari on prénommé appelé Roméo. Depuis, si elle reste discrète sur sa vie privée, la belle blonde de 40 ans aime malgré tout dévoiler quelques photos de son adorable bout de chou.

Ce dimanche 22 juillet, soit une semaine après son accouchement, la directrice du comité Miss France était de sortie dans la capitale française pour la première fois avec son fils, né de son union avec Laurent. Un événement important à ses yeux qu'elle a tenu a partager avec ses abonnés.

Après cette virée dans Paris, Sylvie Tellier a reçu beaucoup de compliments sur son physique et nombre d'entre eux se sont demandé comment elle avait fait pour retrouver la ligne aussi rapidement. Très vite, l'ancienne reine de beauté a répondu en toute sincérité : "Je n'ai pas encore retrouvé ma ligne mais pratiquer du sport enceinte m'a permis de rester tonique. Après, je conseille l'allaitement qui donne le meilleur à bébé et permet à maman de se remettre deux fois plus vite."

Nul doute que Sylvie Tellier reprendra bientôt le chemin des salles de sport pour perdre ses derniers kilos en trop, elle qui avait d'ailleurs été vivement critiquée pour avoir continué ses exercices pendant la grossesse.