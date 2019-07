Thierry Ardisson, un père longtemps absent : "Aujourd'hui, je me rattrape !"

Le 29 mai dernier, Thierry Ardisson (70 ans) enregistrait le dernier numéro des Terriens du samedi pour C8. En effet, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente économique avec la chaîne du groupe Canal+ – cette dernière souhaitait réduire drastiquement le budget octroyé à l'homme en noir –, l'époux de la journaliste Audrey Crespo-Mara décidait de s'en aller.

Quelques semaines plus tard, c'est dans les pages de Valeurs actuelles que l'on retrouve Thierry Ardisson avec un entretien-fleuve, le temps pour lui de revenir sur sa carrière, mais aussi sur sa vie de famille qu'il a longtemps négligée. Le papa de Manon (30 ans), Ninon (28 ans) et Gaston (23 ans), tous issus de son précédent mariage avec Béatrice, a ainsi assumé : "Cela restera un manque. Je n'étais pas souvent là et voir ses enfants gambader quand ils sont âgés de 2 ou 3 ans doit être agréable. Je ne les rejoignais que le week-end, épuisé, et je les voyais le dimanche midi seulement. Ça, je le regrette." Et le septuagénaire de tempérer aussitôt : "Mais je crois aussi qu'on ne peut pas tout avoir. Les jésuites rappellent souvent que 'choisir, c'est sacrifier'. Je ne crois pas qu'on puisse être une vedette et avoir une vie normale... Alors, je m'occupe d'eux aujourd'hui, je me rattrape !"

Côté professionnel, concernant l'arrêt de ses émissions sur C8, Thierry Ardisson a commenté avec la même honnêteté : "J'aurais bien fait un ou deux ans de plus... J'aurais surtout aimé que Vincent Bolloré nous prévienne un an à l'avance, parce qu'il y a 100 personnes qui cherchent du boulot pour septembre !" Il a également regretté que les chaînes ne se donnent plus les moyens de produire de belles émissions. "Michel Drucker doit désormais tourner trois émissions toutes les trois semaines. Comment faire de la bonne télévision dans de telles conditions ? Elles sont tournées en batterie, c'est le mot", a-t-il analysé.

