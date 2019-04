Tina Kunakey maman : Les plus belles photos de sa grossesse

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Vincent Cassel vient d'annoncer aux siens la naissance de son troisième enfant. Son épouse, la nouvelle maman Tina Kunakey, avait permis à ses abonnés de suivre sa grossesse en images sur Instagram. Purepeople en compile les plus belles !

"Amazonie est née", a écrit @vincentcassel sur Instagram, vendredi 19 avril 2019. L'acteur de 52 ans et futur héros du film Hors Normes (réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache et avec Reda Kateb, en salles le 23 octobre prochain) a ainsi révélé que sa magnifique et jeune épouse Tina Kunakey avait accouché d'une petite fille et donc donné naissance à leur premier enfant ensemble.