Tori Spelling : Top transparent et large sourire pour la star amincie

Qu'importent ses récents pétages de plombs ou ses problèmes d'argent, Tori Spelling garde le sourire ! L'actrice américaine de 45 ans, dont on ne sait pas vraiment de quoi elle vit si ce n'est des sous qu'elle touche de l'héritage de son père pour l'éducation de ses enfants, était radieuse en sortie en famille, vendredi 14 septembre 2018.

C'est au village SmallFott Yeti, un parc à thème éphémère et gratuit situé dans le quartier d'Hollywood à Los Angeles, que Tori Spelling a été vue avec son clan. La star a pris la pose pour des photos souvenirs et on a pu en voir un peu plus que de raison car elle portait un haut noir transparent révélant son soutien-gorge. On a également constaté que ses efforts pour perdre ses kilos en trop ont porté leurs fruits, car elle est aujourd'hui amincie - et cette fois, pas de trucages à l'aide de logiciel !

Tori Spelling était accompagnée de son mari Dean McDermott et de ses enfants : Liam (11 ans), Stella (10 ans), Hattie et Finn (6 ans) ainsi que Beau (18 mois). Des enfants récemment moqués pour leur apparence, ce qui a rendu folle de rage l'actrice...

Thomas Montet