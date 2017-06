TPMP : Matthieu Delormeau en froid avec les chroniqueurs ? Sa mise au point !

En plus de Thierry Moreau, Capucine Anav et Danielle Moreau, Enora Malagré a annoncé son départ définitif de Touche pas à mon poste. De son côté, Matthieu Delormeau – qui n'est plus à l'antenne de C8 depuis plus d'un mois – n'a toujours pas évoqué son avenir dans l'émission de Cyril Hanouna.

Sur Twitter, alors que les téléspectateurs se posent de nombreuses questions, il a fini par en dire un peu plus. "Les amis, la presse aime bien inventer des histoires, c'est normal ! Promis, je vous dis tout bientôt sur mon avenir ! Je vous aime #patience", a-t-il écrit sur le site de micro-blogging.