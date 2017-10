Vanessa Paradis, après la tragédie, de retour pour son chéri Samuel Benchetrit

C'est en travaillant sur l'adaptation de son roman Chien, paru en 2015 chez Grasset, que Samuel Benchetrit est tombé amoureux de Vanessa Paradis. Après avoir officialisé son histoire d'amour lors du 70e Festival de Locarno, début août, le couple présentait le film, mercredi 4 octobre, au 32e Festival international du film francophone de Namur. Sur scène, les deux amoureux ont parlé du long métrage avec passion et complicité. Vanessa Paradis avait le sourire malgré la tragédie qui vient de frapper sa famille.

Il y a quelques jours à peine, le 26 septembre, la star française perdait son père André, emporté par un cancer à l'âge de 74 ans. Vanessa Paradis l'aimait, l'admirait même. Elle disait de lui, dans Vogue en 2015 : "Mon père est un artiste, un passionné, hyper cultivé. Il a 72 ans et passe sept jours sur sept dans son atelier. C'est mon idole. Il est pudique, très drôle et bon vivant." Dans cette épreuve, toute la famille était réunie autour du défunt et de sa veuve Corinne. Johnny Depp, l'ex de Vanessa, n'a pas assisté aux obsèques à Paris mais il a bien fait le trajet en jet privé jusqu'en France pour accompagner leur fils Jack (15 ans), afin qu'il soit présent, à l'instar de sa grande soeur Lily-Rose (18 ans) et du reste de la famille.

Moins d'une semaine après l'épreuve des obsèques, revoici Vanessa Paradis. Si elle n'a pas assisté mardi au défilé Chanel, comme elle en a l'habitude, elle tenait à défendre son nouveau film. Devant les spectateurs du Festival de Namur, l'actrice et chanteuse de 44 ans était rayonnante. En jean, boots, chemise à carreaux et grand manteau, Vanessa portait un chapeau et elle était tout simplement superbe. Plus timide et sans doute bouffé par le trac, Samuel Benchetrit, tout en noir, chic sans chercher à l'être et décontracté, a présenté ce nouveau film pour le moins original, adaptation d'un roman à l'humour très noir, Chien : c'est l'histoire d'un mec moyen, largué par sa femme, qui adopte un chien, un petit chien moche. Le toutou n'a pas le temps de voir la lumière du jour, qu'il est écrasé sous les roues d'un camion devant l'animalerie. Petit à petit, notre loser prend sa place, bouffe ses croquettes et dort dans sa panier...

C'est d'abord Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, que Samuel Benchetrit avait envisagé pour le rôle principal avant de le confier à l'excellent Vincent Macaigne (La Fille du 14 juillet). Outre le héros et Vanessa Paradis, Chien peut aussi compter sur la présence du géant Bouli Lanners, acteur et réalisateur multirécompensé de Magritte, les César belges, mais aussi à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes pour ses propres films, Eldoraro (2008) et Les Géants (2011).

Chien sortira prochainement sur nos écrans.